Türkheim

vor 35 Min.

Startschuss für Sozialwohnungen in Türkheim

Plus Der Abbruch der Häuser am Keltenweg 40 hat begonnen. Dort werden von der Gemeinde Türkheim Sozialwohnungen gebaut. Der Weg dahin war nicht immer ganz einfach.

Von Alf Geiger

Es war von Beginn an eine „Herzensangelegenheit“ vieler Gemeinderätinnen und Gemeinderäte in Türkheim: Die Marktgemeinde soll für bezahlbaren Wohnraum sorgen, den sich Türkheimerinnen und Türkheimer leisten können, die keinen so dicken Geldbeutel haben, um die permanent steigenden Preise auf dem Wohnungsmarkt bezahlen zu können. Derzeit werden die Gebäude am Keltenweg 40 abgerissen, hier soll ab Mitte Mai eines der prestigeträchtigsten – und teuersten – Projekte der Gemeinde Türkheim verwirklicht werden.

