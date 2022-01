Türkheim

vor 37 Min.

Steigende Baukosten und Materialengpässe beschäftigen Türkheim

Materialengpässe und steigende Baukosten beschäftigen Häuslebauer im ganzen Land. In Türkheim stellt man sich die Frage, ob gegengesteuert werden kann.

Plus Häuslebauer haben mit steigenden Kosten zu kämpfen. Das beschäftigt auch den Marktrat, der unter anderem über Granit diskutiert, der aus China statt aus Bayern kommt.

Von Wilhelm Unfried

Jede Medaille hat zwei Seiten. Dies wurde bei der Diskussion um die Nachhaltigkeit beim Bauen in Türkheim deutlich. Während Dritte Bürgermeisterin Gudrun Kissinger-Schneider (Grüne) sich darüber freute, dass der Naturschutz in den Vorschriften zu den Bebauungsplänen immer mehr Beachtung finde, gab es auch mahnende Worte. Bauen müsse bezahlbar bleiben, so die Meinung einiger Diskussionsteilnehmer.

