Sternradlfahrt nach Türkheim für mehr Radwege und guten Zweck

Das Ziel der Radfahrerinnen und Radfahrer ist Türkheim. Dort wird für den Radentscheid demonstriert, der Erlös geht an Humedica.

Ein Bündnis aus Grünen, Bund Naturschutz und dem ADFC lädt ein zur Sternradlfahrt am Sonntag, 18. Juni, mit Ziel Türkheim Rathaus, wo um 11 Uhr eine Kundgebung stattfinden wird. Die Bündnispartner im Unterallgäu sind trotz des Rückschlags durch die Ablehnung des Verfassungsgerichts München eines Volksbegehrens Radentscheid Bayern positiv gestimmt, den Anstoß für ein besseres Radwegenetz gegeben zu haben.

Die Dringlichkeit sicherer und ortsübergreifender Radwege soll daher mit der Aktion unterstrichen werden. Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, der ein Volksbegehren Radentscheid Bayern abgewiesen hat, scheint es den Initiatoren der Sternradlfahrt umso wichtiger, Aktionsbündnisse vor Ort zu schmieden.

Radelnde machen sich nach Türkheim auf

Daher werden sich am kommenden Sonntag Radelnde aus vielen umliegenden Orten nach Türkheim aufmachen. Es kommen unter anderem Gruppen aus Mindelheim, Buchloe, Ettringen und Kaufbeuren in Türkheim zusammen, um ihre Forderungen an die Politik zu bekräftigen.

Alle Startzeiten und Treffpunkte finden sich auf der Homepage der Grünen Unterallgäu unter https://gruene-unterallgaeu.de/termine/sternradltour-jeder-kilometer-zaehlt-radeln-fuer-humedica. (mz)

