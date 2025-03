Strarke Berufe, starke Arbeitgeber

Icon Vergrößern Konstantin Hoffmann, Paul Burgstaller, und Fabian Villinger sind Azubis bei Wanzl in Kirchheim und stellten ihre Firma vor. Foto: Sascha Rauschenbach Icon Schließen Schließen Konstantin Hoffmann, Paul Burgstaller, und Fabian Villinger sind Azubis bei Wanzl in Kirchheim und stellten ihre Firma vor. Foto: Sascha Rauschenbach

Ausbildungsbetriebe aus der näheren Umgebung Türkheims kamen in die Ludwig-Aurbacher-Mittelschule, um sich mit Schülerinnen und Schülern zu treffen. Insgesamt 25 Betriebe stellten sich gut 120 Jugendlichen vor. Rektorin Barbara Engel bedankte sich für das vielfältige Angebot der teilnehmenden Betriebe sowie für die gute Organisation bei Konrektor Sascha Rauschenbach und den Lehrkräften. Nach der Begrüßung gab es vier Dating-Runden, in denen die Schülerinnen und Schüler für jeweils eine Viertelstunde Betriebe ihrer Wahl besuchen konnten. Die Personalchefs und Mitarbeiter der Firmen und Institutionen hatten Vorträge und teilweise sogar kleine Praxisaufgaben vorbereitet, sodass beide Seiten - auch mittels der Gespräche - einen guten Einblick in die Vorstellungen des jeweils anderen gewinnen konnten. Zum Abschluss bestand noch die Möglichkeit, weitere Betriebe aufzusuchen und Termine für Praktika oder weitere Gespräche zu vereinbaren. Diese Möglichkeit wurde rege genutzt. (mz)