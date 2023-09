Sturzbetrunkene Autofahrerin (68) aus dem Verkehr gezogen

Knapp zwei Promille Alkohol hatte eine 68-jährige Autofahrerin im Blut, die bei Türkheim von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurde. Ihren Führerschein ist die Frau erstmal los.

In der Nacht auf Freitag fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Bad Wörishofen ein Pkw mit extrem unsicherer Fahrweise auf der Staatstraße 2015 zwischen Bad Wörishofen und der A96 auf. Das Fahrzeug sollte anschließend einer Kontrolle unterzogen werden, da der Fahrerin offensichtlich in starken Schlangenlinien fuhr. Über mehrere Kilometer hielt die Fahrerin aber nicht an.

Die betrunkene Autofahrerin wollte partout nicht anhalten

Als die Fahrerin endlich stehen blieb, konnte sofort der Grund für das Verhalten erkannt werden. Die 68-Jährige hatte laut Polizei starke, alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Ein Test ergab einen Wert von fast zwei Promille. Deshalb wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (mz)