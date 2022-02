Türkheim

vor 36 Min.

Tankstelle in Türkheim geht Nachbarn auf die Nerven

Weil sich ein Nachbar des Verbrauchermarktes an der Danziger Straße über Lärm, Dreck und Gestank ärgert, zog er jetzt vor das Verwaltungsgericht Augsburg.

Plus Weil sich ein Türkheimer durch Lärm, Dreck und Gestank gestört fühlt, zog er vor das Verwaltungsgericht Augsburg. Warum die Klage dann wieder zurück gezogen wurde.

Von Alf Geiger

Lärm, Dreck und Gestank vom gegenüber liegenden Verbrauchermarkt und der angeschlossenen Tankstelle gehen einem Anlieger der Danziger Straße in Türkheim seit Jahren auf die Nerven. Nachdem der Marktrat sich schon mehrfach mit diesem Thema beschäftigen musste, war es dann das Landratsamt, das schon vor längerem den Betrieb der Tankstelle um zwei Stunden verkürzt und nur noch bis 20 Uhr erlaubt hat. Dennoch zog ein Türkheimer Hausbesitzer nun erneut vor das Augsburger Verwaltungsgericht und wollte das Landratsamt mit einer so genannten „Verpflichtung zu bauaufsichtlichem Einschreiten“ dazu zwingen, grundsätzlich zu überprüfen, ob alle Genehmigungsverfahren für den Verbrauchermarkt überhaupt dem öffentlichen Baurecht entsprechen. Beigeladen war auch die Herimo Immobilien GmbH & Co Kg, ein Tochterunternehmen der Georg Jos. Kaes GmbH Gruppe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen