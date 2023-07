Tanz, Gesundheit und Gesang: Das bietet die Vhs Türkheim im Herbst

Viele Themen für die dunkle Jahreszeit – das neue Programm der VHS Türkheim für Herbst und Winter liegt jetzt vor.

Das Herbst/Winter- Kursprogramm der Vhs Türkheim ist online und in den Programmheften zu finden, die wie gewohnt in der Region schon ausliegen, und es gibt viel Neues zu entdecken. Der Schwerpunkt liegt heuer bei Tanz- und Gesundheitsangeboten und bei der Wiederaufnahme alter, kunsthandwerklicher Techniken.

Jugendliche singen bei der VHS Türkheim ihre Lieblings-Songs

Für Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren ist ein besonderes Schmankerl erstmals im Programm: „Talente gesucht – Wir singen, was ihr wollt!“ hat Lisa Schneider ihren Workshop an acht Nachmittagen genannt. Ihr Konzept war in Buchloe schon erfolgreich: die Teilnehmenden schlagen vor, was gesungen wird. Ihre Lieblings-Songs werden dann gemeinsam erarbeitet und auf Wunsch auch aufgeführt. Für die Jüngeren gibt es im Großen Saal des Waaghauses in diesem Herbst und Winter wieder alte Bekannte: viermal das Hörtheater, dazu ein Workshop, und Kindertheater für die ganz Kleinen. Für die Großen tritt das „Theater Pagany“ mit einer Kombination aus Schauspiel, Gedichten und Musik auf.

Das Tanz-Angebot der VHS Türkheim wurde ausgeweitet

Ausgeweitet wurde auch das Tanz-Angebot. Zusätzlich zu den etablierten und erfolgreichen Line Dance-Kursen von Corinna Stadler können Tanzbegeisterte jetzt auch bei Sevillanas, Kreistänzen und Modern Square Dance hinein schnuppern.

Im Kunsthandwerklichen werden „alte“ Techniken neu belebt. Dabei sind Stricken, Makramee-Knüpfen und filigrane Sterne aus Stroh. „Möbel-Upcycling“ nennen sich zwei Samstags-Termine im September. Mit wenig Aufwand kann „altes Gerümpel“ wie ein Sperrmüll-Stück in ein dekoratives Unikat und neues Lieblingsstück verwandelt werden. Sylvia Fischer und Birgit Schafnitzl zeigen, wie es geht.

Auch neu im Vhs-Programm sind 15 Veranstaltungen „Rund um die Schwangerschaft“ mit Jeannine Zerle. Da geht es natürlich um Gesundheitsthemen, aber auch darum, dass sich werdende Mamas kennen lernen können. „Fit & gesund in der Schwangerschaft“ und „Fit im Mama-Alltag“: es gab schon viele positive Rückmeldungen, sagt Monika Eidloth, verantwortlich für die Vhs-Kurse. „Mama spricht Deutsch“ in kleiner Runde wendet sich Frauen, die schon seit einiger Zeit hier sind und sich in alltäglichen Situationen sicherer fühlen wollen. Dieser 10-wöchige Kurs wird finanziell vom Landratsamt unterstützt und kostet deshalb auch weniger als andere Sprachkurse.

Das Vhs-Herbst/Winter-Semester beginnt am 19. September und endet mit den Faschingsferien 2024. Während der Sommerferien 2023 gelten Bürozeiten vormittags von 9 bis 10 Uhr. Während der letzten zwei Ferienwochen bleibt das Büro geschlossen. Tel. 08245-967188 und www.vhs-tuerkheim.de