Tempo 30 in der Türkheimer Uferstraße bleibt umstritten

Plus Vor zwei Jahren wurde die Tempo-30-Zone in der Uferstraße samt Rechts-vor-links-Regelung und Pollern eingerichtet – als Versuch und gegen Protest. Wie es dort weitergeht.

Von Alf Geiger

„Zurück auf Tempo 50. Zwei Jahre sind genug!“ „Eine erhebliche Verbesserung!“ Viel weiter auseinander als Gemeinderat Markus Schöffel ( SPD) und Ordnungsamtschefin Daniela Groß konnten die Meinungen über die probeweise Einführung einer Tempo-30-Zone in der Türkheimer Uferstraße wohl nicht sein. Schöffel und andere im Gemeinderat sehen durch die neue Verkehrsregelung in der Uferstraße statt messbarer Verbesserungen der Verkehrssituation ein „Verdrängen“ und Ausweichen des Schwerlastverkehrs auf die Kirchenstraße. Verkehrsreferent Tobias Specht (Grüne) und die Ratsmehrheit war sich einig, dass die Maßnahme den erwünschten Erfolg gezeigt habe: weniger Lärm, Dreck und Risiko für die Anwohner. Entsprechend groß war auch das Interesse der Anwohnerinnen und Anwohner, die in stattlicher Anzahl an der jüngsten Gemeinderatssitzung teilnahmen. Und dann, als die Entscheidung gefallen war, mit Applaus auf den Beschluss des Gemeinderates reagierten.

Trauriger „Spitzenreiter“ ist ein Autofahrer, der mit 113 km/h durch die Uferstraße in Türkheim bretterte

Weitere zwei Jahre gilt also die Regelung, dass in der Uferstraße nicht schneller als 30 Stundenkilometer gefahren werden darf. Dass das trotz der Beschilderung und einiger Kontrollen nicht immer den gewünschten Erfolg hat, zeigen auch die Zahlen, die Ordnungsamtschefin Danila Groß zusammengestellt hatte: Die Durchschnittsgeschwindigkeit aller Fahrzeuge liege demnach bei etwa 40 km/h. Deutlich reduziert werden konnte aber die gemessenen Höchstgeschwindigkeiten: Vor der Tempo-30-Regelung betrugen die im Mittel rund 100 km/h bei Autos und 84 km/h bei Lkw. Jetzt würden 76 bei Autos und 70 bei Lkw gemessen, so Groß. Zum Ärger der Anlieger und des Ordnungsamtes gebe es leider auch immer wieder Raser, die deutlich schneller unterwegs waren: Trauriger „Spitzenreiter“ ist ein Autofahrer, der mit 113 Sachen gemessen wurde.

