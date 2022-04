Tickets fürs Türkheimer Freibad ab Montag

Der Badebetrieb in Türkheim soll ab Mitte Mai wieder ohne Begrenzungen oder Schichtbetrieb möglich sein.

Das Freibad in Türkheim wird Mitte Mai, je nach Witterung, geöffnet. Das Bestellformular für die Saisonbadekarten ist ab kommenden Montag auf der Homepage der Gemeinde Türkheim unter tuerkheim.de abrufbar, liegt im Rathaus aus, oder kann wieder an der Amtstafel am Parkplatz mitgenommen werden. Bestellungen mit dem ausgefüllten Formular sind persönlich im Rathaus, Kasse auf Zimmer Nummer 10 (1. Obergeschoss), gegen Barzahlung oder EC-Kartenzahlung möglich. Ebenso über E-Mail an kasse@tuerkheim.de per Abbuchung.

Zehner-Karten und Einzeleintritte können direkt an der Freibadkasse nach Eröffnung erworben werden. Es gelten keine Einschränkungen in dieser Freibadsaison, also keine Besucherbegrenzung und auch kein „Schichtbetrieb“.

