Tierisches Yoga mit Kindern in Türkheim

Schaukelnde Schmetterlinge und ein Krokodil im Dschungel: Beim Kinderferienkurs der Türkheimer Volkshochschule war viel Platz für Fantasie und Freude an der Bewegung.

Auch während der Schulzeit im November und Dezember bietet die Volkshochschule (Vhs) Türkheim im Waaghaus Kinderferienkurse an. Diesmal war es eine „Dschungel-Reise mit Musik und Yoga“, mit angepassten Anforderungen und viel Fantasie für jüngere Kinder. Neun Mädels und zwei Buben im Alter bis elf Jahre waren in den großen Waaghaus-Saal zum Kurs von Yogalehrerin Stefanie Meier gekommen.

Einige der Türkheimer Kinder hatten schon erste Yoga-Erfahrungen

Am Anfang gefragt, was sie besonders gerne machen würden, erzählten die Kinder nicht nur von Basteln, Pferdebüchern und Fußball. Einige hatten nämlich schon ihre ersten Yoga-Erfahrungen zusammen mit Mama, Papa oder Oma gesammelt. Eine gute Voraussetzung für den anderthalb Stunden dauernden Kurs, der den Kindern einiges an Fitness und Durchhalten abverlangte. Das ging schon bei den Aufwärmübungen los. „Auf die Zehenspitzen, Arme wie Propeller kreisen lassen, und schneller – noch schneller!“ So hatten die Kinder dann genug Energie getankt für die große Reise mit dem Schiff in den Dschungel.

Lieblingsfigur für die Kinder war „der Baum“. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Da gab es viel zu sehen: Flamingos, Pfauen, einen Adler, ein Kamel, ein Krokodil. Eine Schildkröte bewegte sich „wie echt“ auf dem Boden fort, ein Schmetterling schaukelte durch die Lüfte. Es machte den Kindern sichtbar Spaß, diese sehr viel sportliche Körperbeherrschung erfordernden Übungen nachzustellen, mit einer erstaunlichen und wohl vor allem Kindern eigenen Fähigkeit zur Balance.

Beim Yoga-Ferienkurs der Türkheimer Volkshochschule können Kinder aktiv mit einbezogen werden

Zeitweise musste Stefanie Meier auch Tierbändigerin sein. Einige alberten gerne herum, und einige ließen sich davon auch gerne anstecken. Kleine Trinkpausen zwischendurch stärkten dann wieder die Konzentration. Zum Schluss durften alle im Liegen auf der Matte auf eine Gedankenreise unter Wasser mitkommen: schwimmen mit Kapitän Nemo, mit bunten Regenbogenfischen, einem netten Hai und den Umarmungen einer kleinen Krake. Dann tauchten sogar noch Delfine auf und zeigten ihre Kunststücke im Springen.

Die Münchener Kursleiterin Stefanie Meier, 26, studiert für das Lehramt, im Hauptfach Gehörlosenpädagogik und im Nebenfach Grundschulpädagogik. Als Yogalehrein sammelt sie mit Yogakursen für Erwachsene, als Angebot für die Münchener Studentenschaft, praktische Erfahrungen. Yoga für Kinder, so wie jetzt in Türkheim, unterrichte sie „ab und zu“. Wichtig sei es, die Kinder aktiv mit einzubeziehen. So wurden die einzelnen Übungen nicht nur zum Merken wiederholt, sondern die Kinder durften auch „eigene“ Yoga-Figuren erfinden: Da gab es dann plötzlich ein Nashorn und eine Robbe. „Mir hat es echt gut gefallen“, so eines der Mädels, als die Mama zum Abholen kam.

