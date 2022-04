Tiny-Häuschen in Türkheim kommen in kleinen Schritten voran

Das Projekt „Tiny-Houses“ wird demnächst erneut der Türkheimer Gemeinderat beschäftigen. Initiator Emil Mayer hat lange nach einem geeigneten Grundstück gesucht. Ist er fündig geworden?

Emil Mayer von Hand4Event hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun, um den Töpfermarkt am kommenden Wochenende reibungslos über die Bühne zu bekommen. Parallel dazu müssen aber auch die Planungen für Mayers Idee weitergeführt werden, in Türkheim eine Siedlung mit sogenannten „Tiny“-Häuschen zu bauen. Tiny kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie sehr klein oder winzig.

Tiny-Hous-Siedlung in Türkheim löste im Gemeinderat Begeisterung aus

Und offenbar ist Mayer inzwischen einen kleinen, aber wohl entscheidenden Schritt weiter gekommen: Wenn der Trubel um den Töpfermarkt etwas abgeklungen ist, wird es einen Gesprächstermin mit der Gemeinde geben, bestätigte Emil Mayer auf Anfrage unserer Redaktion. Dabei müssten noch Detailfragen diskutiert und geklärt werden. Ein passendes Grundstück habe er aber „in Aussicht“, verriet Mayer. Auch Bürgermeister Christian Kähler bestätigte auf Anfrage, dass das Projekt wohl in einer der beiden Gemeinderatssitzungen im Mai erneut auf die Tagesordnung kommen wird.

Wenn die Rahmenbedingungen dann stimmen und das Grundstück zu den Anforderungen der Gemeinde passt, könnte es schnell gehen mit der Umsetzung. Denn im Gemeinderat hatte Mayer mit seiner Idee und einer entsprechenden Voranfrage schon in vergangenen September eine breite Mehrheit überzeugt. Selbst Mayer war von dieser Begeisterung damals etwas überrascht, wie er erfreut zugab.

Mit Rücksicht auf die Grundstücksverhandlungen wollte Mayer damals wie heute nicht verraten, wo genau er sein Projekt verwirklichen will. Nur so viel: „Im Grünen“ sei die Fläche. Nicht bestätigen wollte er, dass es sich um ein Areal nahe der Wertach handelt.

Die Reaktionen auf Mayers Idee einer Tiny-House-Siedlung in Türkheim waren durchwegs positiv, manchmal geradezu begeistert. Gerade in den sozialen Medien wurde eifrig diskutiert und die überwiegende Meinung war: Das könnte eine tolle Sache für Türkheim werden. Denn der Bedarf an alternativen Wohnformen ist offenbar enorm, das hat Emil Mayer dann nach der Berichterstattung in unserer Zeitung erfahren: Er bekam sofort nach dem Bekanntwerden seiner Pläne zahlreiche Anfragen von Interessenten, die am liebsten gleich in so ein kleines Häuschen einziehen würden.

Lesen Sie dazu auch

Der Töpfermarkt in Türkheim war indirekt Auslöser für die Idee, eine Tiny-House-Siedlung zu planen

Die Gemeinde Türkheim müsste nach der damaligen Planung die benötigte Grünfläche zu marktüblichen Konditionen über eine Dauer von 25 Jahren an die Betreibergesellschaft verpachten und die Infrastruktur wie dezentrale Entnahmestellen für Frischwasser und dezentrale Anschlussschächte für Grauwasser bereitstellen. Emil Mayer von Hand4Event vor dem Gemeinderat: „Nur gemeinsam Hand-in-Hand lassen sich neue nachhaltige Wohn- und Lebenskonzepte umsetzen.“

Indirekt hat der von Mayer organisierte Töpfermarkt auch mit seiner Idee einer Siedlung mit Mini-Häuschen zu tun: Zum Töpfermarkt, aber noch mehr zum Bayerischen Flohmarkt, reisen viele Besucherinnen und Besucher mit Wohnmobilen an und bleiben oft länger in der Region. Diese Entwicklung habe ihn inspiriert, sich über eine längerfristige Alternative umzusehen. Und auch die Corona-Krise habe dazu beigetragen, sich nach einem weiteren Geschäftsfeld umzusehen, so Mayer.