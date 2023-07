Tipps von Türkheims Schulbesten: So schafft man ein Einser-Abi?

Plus Ein Einser-Abitur bleibt für viele ein Traum. Die drei Jahrgangsbesten des Joseph-Bernhart-Gymnasiums Türkheim verraten, wie es geht.

Es war der erste Jahrgang nach Corona, der außer ein wenig Zeitaufschlag keine Erleichterungen bei der Abiturprüfung gewährt bekam. Sara Nething schaffte am Gymnasium Türkheim dennoch die Traumnote 1,0, Katharina Weber und Hannes Huber die 1,1. Welche Türen stehen ihnen mit diesen Top-Zeugnissen nun offen? Und welche Tipps haben sie für alle, denen die Reifeprüfung noch bevorsteht?

„Man sollte sich in der Mittelstufe nicht so einen Stress machen, man muss nicht immer die Beste sein“, sagt Sara Nething und lacht. Dass gerade dieser Rat von der sympathischen Jahrgangsbesten kommt, überrascht und leuchtet zugleich ein. „Es zählt später nur die Oberstufe, die vorherigen Noten interessieren absolut keinen mehr“, ist ihr heute klar. Und dennoch: „Wenn Du einmal gut bist, willst Du immer gut sein“, verrät die Einserschülerin, auch wenn es für sie einen enormen Stress bedeutet habe, immer zu den Besten zu gehören.