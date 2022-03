Töpfermarkt-Fans drücken die Daumen: Klappt es diesmal in Türkheim?

Plus Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause sind die Weichen für den beliebten Türkheimer Markt gestellt. Was die Besucherinnen und Besucher erwartet – falls nicht wieder eine Absage droht.

Die Einladungen sind verschickt, die Werbeplakate sind geklebt, nur die Genehmigung der zuständigen Behörden, der Marktgemeinde und des Landratsamtes steht noch aus. Doch Emil Mayer, Veranstalter des traditionellen Töpfer-und Kunsthandwerkermarktes, ist zuversichtlich. „Die Zusage für dieses beliebte Event bekommen wir ganz sicher.“ Er begründet seine Meinung mit dem Wegfall einschränkender Pandemiemaßnahmen und Auflagen in Außenbereichen am 2. April.