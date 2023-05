Türkheim

vor 16 Min.

Transporter fährt auf Auto auf

Ein Unfall hat sich am Mittwoch an einem Kreisverkehr in Türkheim ereignet.

Artikel anhören Shape

In Türkheim hat es am Mittwoch am Kreisverkehr gekracht. Eine Frau wird leicht verletzt.

Ein Auffahrunfall hat sich am Mittwoch am Kreisverkehr in der Bad Wörishofer Straße in Türkheim ereignet. Eine 46-jährige Autofahrerin musste dort verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 37-jährige Fahrer eines Kleintransporters bemerkte das laut Polizei zu spät und fuhr auf das Auto der Frau auf. Dadurch entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von rund 2500 Euro. Die 46-Jährige wurde zudem mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (mz)

Themen folgen