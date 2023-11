Trickdiebe stehlen Verkäuferin in Türkheim den Geldbeutel

Die Verkäuferin wurde in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt. Später bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel verschwunden war.

Zwei dreiste Trickdiebe haben am Dienstagmittag eine Mitarbeiterin in einem Geschäft in Türkheim um ihr Bargeld gebracht. Laut Polizei verwickelten sie die Verkäuferin geschickt in ein Gespräch und gaben vor, an einem Kauf einer bestimmten Ware interessiert zu sein. Darauf hatte die zweite Person offenbar nur gewartet, um aus der Handtasche der Mitarbeiterin den Geldbeutel mit Bargeld zu stehlen. Bevor die Mitarbeiterin den Diebstahl bemerkte, hatte sich das Duo schon aus dem Staub gemacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter Tel. 08247-96800 entgegen. (mz)