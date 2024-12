Trickdiebstahl: Wenn plötzlich 500 Euro fehlen

Die Polizei vermeldet einen Fall von Trickdiebstahl in Türkheim: Am Donnerstag gegen 17 Uhr hob ein 87-Jähriger in einer Bank in der Maximilian-Philipp-Straße in Türkheim 500 Euro Bargeld ab. Kurz nachdem er die Bank verlassen hatte, sprach ihn ein Unbekannter an und verwickelte ihn in ein Gespräch: Der Mann bat den Senior, ihm eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln, was dieser auch machte. Später stellte der Geschädigte fest, dass seine 500 Euro fehlten. Die Polizei geht von einem Trickdiebstahl aus und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder womöglich selbst von einer Person angesprochen wurden. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen melden. (mz)

