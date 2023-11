Türkheim

12:00 Uhr

Trotz Rekordeinnahme: Türkheim erhöht den Gewerbesteuersatz

In Türkheim steigt der Gewerbesteuersatz. Das hat jetzt der Marktrat beschlossen.

Plus In Türkheim gibt es 2023 die höchste Einnahme aus der Gewerbesteuer. Warum der Marktrat trotzdem an der Steuerschraube dreht.

Wer in Türkheim ein Gewerbe betreibt, muss künftig deutlich höhere Steuern zahlen. „Noch geht es uns gut!“, mit diesen Worten umschrieb Kämmerer Claus-Dieter Hiemer die derzeitige finanzielle Lage des Wertachmarktes. Dennoch sei mit Blick auf eine vorausschauende Finanzpolitik notwendig, die Gewerbesteuer zu erhöhen.

Hiemer machte der Ratstunde klar, was es bedeuten würde, den Gewerbesteuerhebesatz zu belassen. Ab 2025 könnten dann keine Mittel vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt überwiesen werden, aus dem die Investitionen bezahlt werden. Notwendige Investitionen könnten dann nur noch über Kredite finanziert werden. Da der Hebesatz für die Gewerbesteuer deutlich unter dem Landesdurchschnitt liege, verliere der Markt jährlich einiges Geld bei Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Schlüsselzuweisungen.

