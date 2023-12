Türkheims Bürger wünschen sich Nachbarschaftshilfe und Wohnformen fürs Alter

Plus Die erste Bürgerwerkstatt im Türkheimer Waaghaus zeigt auf, was den älteren Menschen im Markt wichtig ist.

Zur ersten Türkheimer Bürgerwerkstatt im Waaghaus ging es gleich um ein wichtiges Thema. Es ging um Ideen für ein altersgerechtes Leben und Wohnen im Ort. Entsprechend groß war das Interesse.

Anlass war die Bürgerbefragung „60 plus“ aus dem Jahr 2022. Auf Stellwänden und in einem kurzen Vortrag stellte Marion Hemmer-Bachmann, die Leiterin des Seniorenbüros im Waaghaus, die Ergebnisse dieser Befragung vor.