Türkheim hat ein "aufregendes" Jahr hinter sich

Plus Rückblick und Ausblick im Türkheimer Gemeinderat. Nachdenkliche Worte zum Jahresausklang.

Am letzten „Arbeitstag“ des Marktrates Türkheim wird traditionsgemäß nicht mehr viel gearbeitet, sondern zurück und auch nach vorne geblickt. Das Gremium traf sich im Foyer des Rathauses um den geschmückten Weihnachtsbaum und die beiden Bürgermeister Christian Kähler und sein erster Stellvertreter Franz Haugg zogen Bilanz, nicht ohne sich bei den Kollegen des Marktrates, den Abteilungsleitern und Bediensteten des Rathauses zu bedanken.

Franz Haugg danke Bürgermeister Christian Kähler, der sich zum Jahreswechsel wieder voll in die Organisation des Weihnachtsmarktes eingebracht habe. Und auch die Räte bekamen Lob. Sie hätten 52 Stunden im Rathaus zu Beratungen verbracht, dabei 610 Redebeiträge beigesteuert und nicht weniger als 129 Entscheidungen getroffen. Und er lobte weiter: „Türkheim mit seinen 7750 Bürgerinnen und Bürgern steht zu Beginn des neuen Jahres gut da!“