Türkheim

vor 17 Min.

Türkheim hat für das Herzogfest 2025 ein neues Herzogpaar

Plus Jetzt steht fest, wer beim Herzogfest 2025 in die Hauptrollen schlüpft. Das neue Herzogpaar freut sich schon sehr – nur beim Tanzen und Reiten besteht "Nachholbedarf".

Was wäre Türkheim ohne die Herrschaft von Herzog Maximilian Philipp und seiner Gemahlin Mauritia Febronia? „Bis heute ein unbedeutendes Dorf ohne Marktrechte“, betonte Bürgermeister Christian Kähler immer wieder. Die Gemeinde hat dem Herzogpaar, das in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts im Schloss residierte, viel zu verdanken. Um das Andenken von Maximilian Philipp und seiner Ehefrau Febronia in Ehren zu halten, veranstalten die Türkheimer seit 2000 ein großes, historisches Fest und drehen ein Wochenende lang das Rad der Geschichte zurück in die Barockzeit. Jetzt steht auch fest, wer dabei im kommenden Jahr im Mittelpunkt stehen wird.

Sie führen das Herzogfest in Türkheim 2025 als Herzog Maximilian Philipp und Mauritia Febronia an

Herausragend beim Herzogfest ist natürlich die Rolle der „Hauptdarsteller“, die in die Gewänder und Rollen von Herzog Maximilian Philipp und Mauritia Febronia schlüpfen: Lieselotte und Alfred Mörz waren die ersten Türkheimer Herzöge der Neuzeit, 2010 und 2015 führten Ingrid und Franz Eimansberger das Herzogfest an, und auch 2020 hätte das so sein sollen – doch dann machte Corona dem Herzogfest einen Strich durch die Rechnung.

