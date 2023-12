Türkheim

14:32 Uhr

Türkheim hat jetzt eines der modernsten McDonald's-Restaurants Europas

Plus Rund zwei Millionen Euro wurden in die Neugestaltung des Schnellrestaurants an der A96 bei Türkheim investiert. Die Betreiber wollen eine Begegnungsstätte statt einer „Frittenbude“.

Von Marcus Barnstorf

Nicht kleckern, sondern klotzen – so lautet das Motto von Jan Kielhorn, um in den vergangenen sechs Wochen das Türkheimer McDonald's-Restaurant zu – nach eigenen Angaben – einem der modernsten in Europa zu machen. Dafür investierte der Inhaber Jan Kielhorn rund zwei Millionen Euro in den Standort an der A96 an der Autobahnanschlussstelle Bad Wörishofen/ Türkheim. Der Gasttraum wurde von 140 auf 170 Sitzplätze erweitert. Eine zweite Drive-In-Spur mit insgesamt drei Drive-Fenstern soll die Wartezeit verringern. „Früher konnten bis zu Stoßzeiten bis zu 450 Burger pro Stunde ausgeben, dank unserer vier neuen Produktionslinien schaffen wir nun bis zu 800“, erklärte Jan Kielhorn.

60 Mitarbeitende sollen bei McDonald's in Türkheim für reibungslosen Service sorgen

Sein Vater, Karl-Heinz Kielhorn, eröffnete vor zwölf Jahren die Filiale der weltweit agierenden Fast-Food-Kette bei Türkheim. Vor sieben Jahren wurde sie modernisiert. Mit den umfangreichen Umbauarbeiten will der Franchisenehmer jetzt im Hinblick auf Service, Ausstattung und Design neue Maßstäbe setzen. Davon konnten sich am Montag unter anderem prominente Gäste wie Deutschlands bekannteste Stuntfrau Miriam Höller, die ehemalige Sky News-Moderatorin Laura Hofmann, Kabarettist Wolfgang Krebs sowie der Vorstandsvorsitzende von McDonald's Deutschland und Luxemburg, Mario Federico, mit seinen Vorstandskollegen überzeugen.

