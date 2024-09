Türkheim ist um eine Attraktion ärmer

Gefasst, aber sichtlich berührt macht Christian Schreiber diesen letzten, symbolischen Akt: Er sperrt demonstrativ die Eingangstür zu seinem Pen-Resort in der Angerstraße in Türkheim ab und verkündet via soziale Medien: „Wir schließen die Tore und werden das Pen-Resort nie wieder so eröffnen, wie es war“, sagt er in die Kamera. „Seid gespannt, wie es weitergeht“, heißt es dann in einem seiner Kommentare. Er freue sich jetzt auf den Neubau für sein Firmengebäude, sagt der Handwerksmeister und Chef einer Firma für Haustechnik, Sanitär, Heizung und Klima in Türkheim. Wie er auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, investiert er dort 2,8 Millionen Euro in den Bau einer Badausstellung für Menschen mit Handicap und in ein Hotel mit insgesamt elf Zimmern. Zumindest der Name bleibt erhalten: Das neue Hotel wird auf jeden Fall auch „Pen-Resort“ heißen.

Spaß und Freude hatten sich die Schreibers auf die Fahnen ihres Resorts geschrieben, das – zumindest indirekt und auf Englisch – auch ihren (Nach-)Namen trug. Es wurde eine beliebte Party- und Veranstaltungs-Location daraus, die Fans im weiten Umkreis hatte. Ein Spielplatz für Kinder, ein Streichelzoo mit Wollschweinen, Zwergziegen, Mini-Eseln, Schafen, Hasen und Hühnern, Bingo für die Erwachsenen, Ostereiersuchen für die Kleinsten – Christian Schreiber war immer an vorderster Front dabei und war sich dabei auch für nichts zu schade, selbst wenn er in ein Osterhasenkostüm schlüpfen musste

Und große Pläne hatte er noch im Juni 2021, als das Pen-Resort eröffnet wurde. Doch die Euphorie ist inzwischen Ernüchterung gewichen, denn Schreiber macht gar keinen Hehl daraus, dass er auch eine Menge Frust herunterschlucken musste: Immer wieder musste er sich gegen Nörgeleien und grundloses Gejammer zur Wehr setzen: Vom angeblich schlecht gemähten Rasen bis zur fehlenden zweiten Hüpfburg reichten die Beschwerden, die aber meist nur hinter vorgehaltener Hand geäußert wurden. Und er und seine Frau Saskia wollten sich und ihren kleinen und großen Gästen mit ihrem Pen-Resort vor allem eine Freude machen - doch dies fiel den beiden und dem gesamten Team angesichts der Nörgeleien mit der Zeit immer schwerer. Das - und nur das - waren die Gründe, warum es jetzt zum Aus für das Pen-Resort kommt. Alle anderen Gerüchte bis hin zu angeblichen finanziellen Schwierigkeiten sind für Schreiber nur eines: „Lächerlich!“

Der Streichelzoo werde nicht mehr frei zugänglich sein, doch um die Tiere werde er sich natürlich weiter kümmern. „Tolle Gespräche, tolle Freundschaften“ habe er in dieser Zeit gefunden und geschätzt. Und Schreiber teilt zum Abschied auch noch einen Seitenhieb an „all die Nörgler“ aus: „Wir waren nur eine Imbissbude“, sagt er und betont dabei das „nur“ ausdrücklich und ironisch. „Bis dann, euer Christian“, lautet dann der letzte Satz des mit getragener Musik unterlegten Instagram-Videos, bevor Christian Schreiber mit einem umfunktionierten Golf-Cart davonfährt. „Wir sehen uns …“, gibt er seinen Fans dann noch abschließend mit auf den Weg. Traurig und enttäuscht nehmen viele seiner Kunden und Freunde die Nachricht auf und kommentieren seinen Schritt entsprechend.

Saskia und Christian Schreiber sind das neue Herzogpaar beim Herzogfest 2025

An seinen zahlreichen Aktivitäten in und um Türkheim wird das jedoch nichts ändern, versichert Schreiber im Gespräch mit unserer Redaktion. Er wird im kommenden Jahr gemeinsam mit seiner Frau Saskia als Herzogpaar Maximilian Philipp und Mauritia Febronia das Herzogfest in Türkheim anführen, für die CSU ist er Ortsvorsitzender, im Gemeinderat und ist dort als stellvertretender Referent für Handwerk, Industrie, Handel und Jahrmarkt sowie für Wasser, Abwasser, Strom- und Gasversorgung tätig. In der Kommunalpolitik wird Schreiber für seine klare, offene Art geschätzt, er scheut dabei auch keine Diskussion und ist für seine deutliche Ansprache bekannt.