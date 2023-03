Türkheim kam gut durch die Krisenjahre

Plus Besser als gedacht ist Türkheim durch die Krise gekommen. Diesen Schluss legt jedenfalls die vorläufige Jahresrechnung für 2022 nahe.

Türkheim ist offenbar gut durch die Krise gekommen. Das wurde jetzt im Marktrat deutlich, als die vorläufige Jahresrechnung vorgelegt wurde. Das positive Ergebnis habe zwei Ursachen, so Kämmerer Claus-Dieter Hiemer, bei der Präsentation im Marktrat: Einmal wurde weniger als geplant ausgegeben, außerdem entwickelten sich die Einnahmen besser als gedacht. Im Verwaltungshaushalt habe man bei den Einnahmen 18,3 Millionen Euro veranschlagt, tatsächlich klingelten über 19 Millionen in den Kassen, also fast 700.000 Euro mehr als gedacht. Vor allem die Gewerbesteuer habe nochmals zugelegt.

Auf der anderen Seite habe man im Verwaltungshaushalt fast 640.000 Euro weniger ausgegeben, statt 17,1 nur 16,5 Millionen. Vor allem die Personalkosten seien weniger als erwartet gestiegen. Somit konnten statt 1.1 über 2.5 Millionen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt überführt werden.

Der Markt Türkheim hatte laut Kämmerer "ein gutes Jahr 2022"

Und auch beim Vermögenshaushalt, der die Investitionen des Marktes beherbergt, gab es erfreuliche Entwicklungen, so Hiemer. Einige Bauvorhaben konnten nicht begonnen werden, Grunderwerb fand nicht wie erwartet statt, so wurden statt 10.6 Millionen nur 9.8 Millionen ausgegeben. Dies alles führe dazu, dass man 1.15 Millionen an die Rücklagen abführen könne. Diese stiegen zum Jahresende auf 4,4 Millionen Euro. Der Markt könne mit dem Ergebnis also gut leben. "2022 war nochmals ein gutes Jahr", so die Einschätzung des Kämmerers.

Ein gutes Händchen habe der Markt auch vor ein paar Jahren gehabt, als man beschlossen habe, die Straßenbeleuchtungen auf LED zuzustellen. So habe man 2016 noch 238.500 Kilowattstunden verbraucht. Diese seien nun auf rund 92.000 Kilowattstunden in den letzten Jahren gefallen. 2016 habe man 48.000 Euro für den Strom der Straßenbeleuchtung bezahlen müssen. 2022 wurden dann nur noch 18.000 Euro fällig. Danach stiegen die Energiekosten kräftig. Hätte man nicht umgestellt, dann würden heute ganz andere Kosten für die Straßenbeleuchtung anfallen, so der Kämmerer. In diesem rechne er mit Energiebremse mit Stromkosten von 45.000 Euro, ohne Bremse wären 79.000 Euro zu bezahlen.

