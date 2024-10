Türkheim nimmt künftig 400.000 Euro mehr Grundsteuer ein

Gegen vier Stimmen verabschiedete der Marktrat von Türkheim die neue Satzung für die Grundsteuer. Eine Reform der Grundsteuer ordnete das Bundesverfassungsgericht schon vor Jahren an, um mehr Gerechtigkeit zu erreichen. Dabei stellte Bürgermeister Christian Kähler klar, absolute Gerechtigkeit sei nicht zu verwirklichen. Mit dem Beschluss wurde auch klar, was genau die Reform für die Menschen in Türkheim bedeutet.

