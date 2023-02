Türkheim

13:05 Uhr

Türkheim setzt Zeichen für dringend benötigten Wohnraum

Weil sie den Umbauarbeiten am Bahnhof im Weg war, wurde die sogenannte „Graf-Halle“ von den Wertachfunken in Eigenleistung abgebaut und soll neben der Fundushalle wieder aufgebaut werden.

Plus Der Bauausschuss hatte dem Umbau von Wohnraum in Ferienwohnungen in einem Mischgebiet demonstrativ widersprochen. Jetzt musste man dem Druck des Landratsamtes nachgegeben.

Von Alf Geiger

Es sollte ein Zeichen für dringend benötigten Wohnraum sein – doch das Landratsamt machte dem Türkheimer Gemeinderatsausschuss einen Strich durch diese Botschaft.

