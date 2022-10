Türkheim soll beim Energiesparen mehr Gas geben

Auf einen möglichen Blackout sieht sich die Marktgemeinde Türkheim gut vorbereitet. Bei der Bürgerversammlung wird der Ruf nach mehr Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden laut.

Energiesparen und Energiekrise – diese Themen beschäftigen Verwaltung und Bürger in Türkheim gleichermaßen und waren auch Gegenstand auf der Bürgerversammlung. Bürgermeister Kähler informierte umfassend über die möglichen Auswirkungen eines Blackouts für die Kommune. „Die Stromversorgung ist mindestens zwei Wochen unterbrochen, das öffentliche Leben kommt praktisch zum Erliegen.“ Für diesen Fall soll jede Gemeinde einen „Leuchtturm“ vorhalten, das heißt ein Gebäude, in dem es Strom für Notfälle gibt und wo man sich auch aufwärmen kann. „In Türkheim wird es das Feuerwehrhaus sein,“ so Kähler. Auf Nachfrage erklärte er, dass die Wasser- und Abwasserversorgung etwa für zwei Wochen aufrechterhalten werden könne.

Türkheim will die Heizungsanlagen in den öffentlichen Gebäuden überprüfen

Brigitte Müksch-Klein fragte an, welche Energiesparmaßnahmen im Hinblick auf die Energiekrise bereits umgesetzt wurden. „Wir haben im November einen Beratungstermin mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu,“ so Kähler. Danach werde man die Heizungsanlagen in den öffentlichen Gebäuden überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen.

Christian Kähler Foto: Alf Geiger

Auch weitergehende Maßnahmen sollen bei diesem Treffen besprochen werden. Die Temperatur in den öffentlichen Gebäuden und deren Beleuchtung habe man bereits heruntergefahren, ebenso die Dauer der Beleuchtung der Straßen. Insgesamt habe man bereits zu 97 Prozent LED-Lampen im Einsatz und dadurch schon 60 Prozent gespart.

Kämmerer Claus-Dieter Hiemer verwies auf die Photovoltaikanlagen auf den öffentlichen Gebäuden, die zur Energieersparnis beitragen würden und mit etwa 400.000 Kilowattstunden Sonnenstunden pro Jahr zu Buche schlagen. „Wir wollen das Thema Energiesparen auf jeden Fall aufgreifen und von der Planung bis zur Umsetzung auch entsprechend personell begleiten“, bekräftigte Kähler.

Eine Wärmestube in Türkheim hält der Bürgermeister für keine schlechte Idee

Müksch-Klein drängte darauf, die Umsetzung nicht auf die lange Bank zu schieben. „Es muss schnellstens gehandelt werden!“ Reinhard Schneider regte an, für alle, die die Energiekrise besonders hart trifft, eine Wärmestube einzurichten. Man könne hier mit den Kirchen, der Arbeiterwohlfahrt und dem VdK zusammenarbeiten. „Grundsätzlich nicht schlecht“, fand Kähler die Idee. „Allerdings brauchen wir dann auch jemanden, der sich darum kümmert.“

Lesen Sie dazu auch

Es sei nicht nur damit getan, ein Gebäude aufzusperren und dann das Kommen und Gehen sich selbst zu überlassen.