Türkheim trauert um eine Persönlichkeit

Plus Max Preisinger widmete sein Leben seiner Familie, seinem Beruf als Lehrer und Schulleiter der Türkheimer Mittelschule und der Musik.

Die Marktgemeinde Türkheim trauert um Max Preisinger, der im Alter von 73 Jahren vor einigen Tagen gestorben ist. In einem würdevollen, sehr persönlich gestalteten Requiem nahmen die Familie, Verwandten, Freunde, zahlreiche ehemalige Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen und auch Studienfreunde Abschied. Sein Leben widmete er seiner Familie, seinem Beruf als Lehrer und Schulleiter der Türkheimer Mittelschule, der Musik und der musikalischen Bildung.