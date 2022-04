Türkheim

vor 17 Min.

Türkheim trauert um Lucia Rothe

Plus Sie wusste immer, dass sie malen wollte. Ihre Kunst und ihre Bilder waren ihr Lebenselixier.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Zwei Monate vor ihrem 94. Geburtstag ist Lucia Rothe in Türkheim gestorben. Am Freitag um 10 Uhr findet in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt der Trauergottesdienst statt mit anschließender Beisetzung im Familiengrab.

