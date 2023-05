Türkheim trauert um Margareta Axmann

Rektorin, Zweite Bürgermeisterin im Markt Türkheim und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande – Margareta Axmann ist 96-jährig im Kreisaltenheim gestorben.

Margareta Axmann wurde in Tachau im Egerland (heutiges Tschechien) geboren. Sie hat das schulische, politische und kulturelle Leben in der Wertachgemeinde über Jahrzehnte maßgeblich bestimmt und mitgetragen: als Lehrerin und Schulleiterin an der Grundschule, als Marktratsmitglied für die CSU und als Gründerin des Förderkreises Türkheim im Jahr 1975.

Margareta Axmann gehörte 30 Jahre lang dem Türkheimer Gemeinderat an

Dem Marktgemeinderat gehörte sie 30 Jahre lang an. Von 1978 bis 1990 war sie außerdem Zweite Bürgermeisterin. Für ihren Einsatz und die Verdienste für ihre Heimatgemeinde Türkheim wurde ihr 2001 der Goldene Ehrenring des Marktes verliehen. Als Gründerin des Förderkreises Türkheim wurde Margareta Axmann an ihrem 95. Geburtstag mit dem Ehrentaler des Förderkreises ausgezeichnet, als Anerkennung für ihr Engagement beim Erhalt von Natur- und Baudenkmälern in Türkheim. Auch die Förderung heimischer Künstler lag Margareta Axmann sehr am Herzen. Der Förderkreis führt all dies in ihrem Sinn bis heute weiter.

Eine Lehrerin aus Rammingen, die Anfang der 1990-er Jahre als ehemalige Mobile Reserve an der Grundschule Türkheim tätig war, erinnert sich noch gut an die damalige Rektorin Margareta Axmann: Sie sei sehr angenehm und fürsorglich gewesen, dazu immer nett und kollegial.

Auch einem einstigen Junglehrer ist seine ehemalige Chefin nachhaltig im Gedächtnis geblieben: Sie sei eine geistig wache, bewegliche, humorvolle, durchsetzungsfreudige und stets dem Allgemeinwohl dienende Persönlichkeit gewesen: „Sie hatte für alle ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler ein großes Herz.“ Mit einem Totengebet in der Kapuzinerkirche und einem Requiem in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt konnten Familie, Freunde, Bekannte und Türkheimer Bürgerinnen und Bürger Abschied einer geachteten und wertgeschätzten Persönlichkeit nehmen.