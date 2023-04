Türkheim verkauft noch sechs Bauplätze

Der Marktrat Türkheim hat sich entschieden, am Regionalwerk Unterallgäu zu beteiligen. Wer einen Bauplatz kaufen will, muss sich bis Mitte Juni bewerben.

Zentrale Idee des Regionalwerks ist es, dass sich mehrere Gemeinden zu gemeinsamen Unternehmen zusammenschließen, mit dem Ziel, gemeinsam Personal einzustellen, das sich auch unter Einbeziehung von Experten um die Umsetzung von Projekten kümmert. Noch ist dieses Regionalwerk in der Entstehungsphase, Bürgermeister Christian Kähler warb aber dafür, denn damit könnten die Verwaltungen entlastet werden. Er versprach sich besonders auf dem Gebiet der "Energie" einiges. Die Gemeinde wird zunächst 10.000 Euro für dieses Projekt zur Verfügung stellen.

Mit ein Ziel könnte sein, so der Bürgermeister, dass das Regionalwerk dabei hilft, dass die Gemeinden die Energieerzeugung und -verteilung in die Hand nehmen. Dies könnte durch den Bau und Betrieb von Dach- und Freiflächen-PV-Anlagen, von Windkraftanlagen oder Wärmenetzen geschehen. So könnten die Kommunen die Energiewende mitgestalten und auch von den Gewinnen profitieren.

Bei einem ersten Treffen hätten zwölf Kommunen Interesse gezeigt. Zweiter Bürgermeister Franz Haugg zeigte sich zwiespältig. Man müsse dann aber auch Gewinne abgeben. Und es werde auch noch einige Zeit ins Land gehen, bis das Regionalwerk aktiv werde. Und es blieben die Bürger außen vor, befürchtet Haugg. Kähler verwies darauf, dass sich die Gemeinde an gemeinsamen Projekten beteiligen könne, aber nicht müsse. Marktrat Josef Vogel sah in der Beteiligung einen ersten Schritt. Der Markt Türkheim wird dem Regionalwerk demnach beitreten und zunächst 10.000 Euro bereitstellen.

Im nächsten Tagungsordnungspunkt verlängerte der Markt den Pachtvertrag mit dem SV Salamander Türkheim. Diese benötige einen langfristigen Pachtvertrag um an Zuschüsse des Bayerischen Landessportverbandes zu gelangen. Das Gelände ist fast 30.000 Quadratmeter groß.

Und ergänzend zu den freien Bauplätzen berichtete der Bürgermeister, dass die Gemeinde in der neuen kommenden Bewerberphase zwei Bauplätze in Türkheim und vier in Irsingen vergeben könne. Und er legte dabei Wert darauf, dass es derzeit keine Warteliste und keine Zusagen gebe. Interessenten könnten sich also bis zum 15. Juni bewerben. Der Marktrat überarbeitete dafür den Kriterienkatalog für die Vergabe (wir berichteten). Dieser kann in der Gemeinde angefordert werden.

Und schließlich bestätigte der Marktrat Josef Hampp in seinem Amt als Kommandeur der Feuerwehr Irsingen einstimmig.