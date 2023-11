Türkheim

Türkheim will beim Bahnhof Platz für Flüchtlinge schaffen

Auf diesem Grundstück beim Türkheimer Bahnhof könnte sich der Marktgemeinderat vorstellen, Unterkünfte für Flüchtlinge zu errichten. So will Türkheim dem Landkreis helfen.

Plus Türkheim will dem Landkreis zur Seite stehen und bietet ein Grundstück beim Bahnhof für die Unterbringung von Flüchtlingen an. Und auch ein Helferkreis soll wieder entstehen.

Von Wilhelm Unfried

Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht vom Landratsamt ein Hilfeschrei in Richtung Kommunen geht, doch bei der Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge zu helfen. Nun wurde der Ruf zumindest in Türkheim erhört. Bürgermeister Christian Kähler machte sich mit den Spitzen des Rathauses Gedanken und wurde fündig. Türkheim will dem Kreis ein Grundstück direkt am Bahnhof nördlich der Gleisanlagen und östlich des Parkplatzes anbieten. Durch die Nähe zum Bahnhof seien die Flüchtlinge auch zugleich mobil.

In Türkheim leben derzeit 22 Flüchtlinge – jetzt will die Gemeinde dem Landkreis helfen

Kähler schilderte zu Beginn der Sitzung die Situation. Leider seien die Asylbewerber derzeit recht unterschiedlich verteilt, es gebe Gemeinden, wie die Städte Bad Wörishofen und Mindelheim, welche die Hauptlast tragen müssten. Auf der anderen Seite gebe es aber Gemeinden, die noch gar keine Flüchtlinge aufgenommen hätten.

