Türkheimer Familie wickelt betrunkenen Randalierer in Teppich ein

Weil sich ein randalierender Türkheimer nicht anders beruhigen ließ, wickelte seine Familie den betrunkenen 18-Jährigen in einen Teppich ein.

Mit einem ungewöhnlichen Fall hatte es die Polizeiinspektion Bad Wörishofen in der Nacht auf Sonntag zu tun: Sie war nach Türkheim gerufen worden, wo ein betrunkener 18-Jähriger zuhause randalierte. Weil sich seine Familie nicht mehr anders zu helfen wusste, wickelten sie ihn mit vereinten Kräften in einen Teppich ein, fixierte diesen mit Klebeband und rief die Polizei. Weil jedoch auch die Beamten den jungen Mann nicht zur Räson bringen konnten, wurde er – während er die Polizisten wüst beschimpfte – in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige. (mz)