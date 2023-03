Türkheim

vor 19 Min.

Türkheimer Gemeinderat gibt beim Radweg Gas

Dieser Feldweg an der Autobahn, der in Irsingen beginnt, könnte zum Radweg ausgebaut werden. Er müsste dann am Unterfeld die Staatsstraße nach Bad Wörishofen unterqueren.

Plus Das Radwegenetz rund um Türkheim nimmt konkrete Formen an. Bürgermeister Kähler sieht eine durchgehende Verbindung zwischen Wiedergeltingen und Mindelheim.

Von Wilhelm Unfried Artikel anhören Shape

Schon in absehbarer Zeit könnte es einen durchgehenden Radweg von Wiedergeltingen in die Kreisstadt geben. Während der Beratungen zum Neubau der Firma Schragl am Unterfeld berichtete Bürgermeister Christian Kähler auch von Gesprächen, die Lücken des Radwegenetzes zu schließen. Im Bereich Irsingen könnte der Radweg südlich der Autobahn auf einem schon bestehenden Feldweg realisiert werden. In der Beratung tauchte auch ein Hinweis der Gemeinde Wiedergeltingen auf, die darum bat, bei der Genehmigung des Großprojektes Schragl nicht den Radweg zu vergessen. Derzeit endet der Radweg von Wiedergeltingen nach Westen am Zollhaus.

