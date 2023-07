Türkheimer Gymnasiasten radeln nach Bella Italia

Türkheimer Gymnasisaten uf nach Bella Italia Los geht‘s für das P-Seminar Alpencross des Gymnasiums Türkheim! Zusammen mit drei Lehrkräften starten am kommenden Montag 14 Schülerinnen und Schüler in ihr gemeinsames Abenteuer. Vier Alpenpässe in vier Tagen - Fern-, Reschen- Gampen- und Molvenopass - muss die Gruppe überwinden, um am fünften Tag an das selbst gesteckte Ziel, den Gardasee zu gelangen. Doch nach einer intensiven Vorbereitungsphase sollte die Gruppe nun bestens gerüstet sein. Ein letzter Härtetest von Füssen aus durch das nahe Lech- und Tannheimer Tal wurde von allen gemeistert, so dass nun das Seminar gespannt der Tour entgegenfiebert. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Sponsoren, die uns mit Regenkleidung, Trikots und Radschläuchen ausgestattet bzw. finanziell unterstützt haben. Alle, die leider zu Hause bleiben müssen, können dennoch an der Transalp und den Vorbereitungen auf Instagram teilhaben unter: mountainbike.alpencross.jbg Foto: Haldensee (Trainingstour Füssen - Alter Gaichtpass - Grän - Schattwald - Vilstalsäge - Pfronten - Vils - Füssen, 75 km)

Foto: Carolin Lingg