Türkheim

Türkheimer Gymnasiasten sind als Straßenmusiker in Turkheim unterwegs

Plus 15 Schülerinnen und Schüler des Türkheimer Gymnasiums ziehen im Juli durch das Elsass. Warum da sogar der Schulleiter neidisch wird.

Von Franz Issing

Ihre Begeisterung für die Musik kennt keine Grenzen: 15 Schülerinnen und Schülern der Klasse Q 11 des Joseph-Bernhart-Gymnasiums ziehen vom 17. bis 24. Juli als Straßenmusikanten durch das Elsass und singen und musizieren an belebten Plätzen in Colmar und umliegenden Orten. Auch im französischen „Turkheim“ – wie sich die Städtenamen doch gleichen – geben die jungen Künstlerinnen und Künstler am Straßenrand ein Gastspiel.

Musikalische Türkheimer Gymnasiasten treten als "Equipe Fantastique" auf

Die „Street-Artisten“ hoffen, dass sich bei ihren Auftritten die Freude über ihr gemeinsames Zusammenspiel unter freiem Himmel auf das Publikum überträgt. Schließlich ist ihr Repertoire breit gefächert und kann sich hören lassen, reicht es doch von Pop über Folklore bis Jazz. „Wir haben Songs und Melodien einstudiert, welche die Leute zum Stehenbleiben bewegen“, kündigen die Nachwuchsmusiker an. Auf einer großen Show-Bühne aufzutreten, ist für die „Equipe Fantastique“, wie sich die Gruppe nennt, keine Option. „Wir bevorzugen eher die Nähe des Publikums, das wir in unser Programm einbeziehen wollen“, lautet ihr Credo.

