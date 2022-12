Türkheim

Türkheimer Gymnasiasten tauchen in die virtuelle Realität ein

Jugendliche nahmen in ihrer Freizeit freiwillig an einem besonderen Software-Projekt in Türkheim teil.

15 Schülerinnen und Schüler des Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasiums konnten einen spektakulären Nachmittag erleben und trafen zwei Stiftungsmanagerinnen und einen Wirtschaftsinformatiker der Frank-Hirschvogel-Stiftung mit dem Projekt VR (Virtual Reality)-Training „Oszilloskop“. Ziel des Projektes ist es, den jungen Leuten die Handhabung von VR-Brillen näher zu bringen und das Interesse im Bereich Elektrotechnik zu wecken. Der VR-Workshop in Türkheim machte den Jugendlichen sehr viel Spaß Innerhalb des Projektes konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Selbststudium die Oszilloskopbedienung erlernen. Hierbei konnten die Schülerinnen und Schüler mit VR-Brillen die Spannungen eines Frequenzgenerators messen. Herausragend war, dass die Jugendlichen freiwillig zu diesem Workshop in ihrer Freizeit kamen, sehr viel Spaß hatten und einiges lernten. Das JBG war bei diesem Projekt der Frank-Hirschvogel-Stiftung erst die dritte Schule, die die Demoversion der Software testen durfte. Dieses im Aufbau befindliche Projekt wird in der Zukunft eine neue Dimension an digitalem Unterricht eröffnen. (mz)

