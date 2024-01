Türkheim

11:00 Uhr

Türkheimer Gymnasium verweist Handys von der Schule

Am Türkheimer Gymnasium gelten strikte Regeln für die Verwendung von digitalen Geräten während der Schulzeit. Handys an der Schule sind nur in Einzelfällen erlaubt.

Mit einem Konzept „Internet, Social Media, Smartphone“ will das Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim auf „Fehlentwicklungen beim Umgang mit digitalen Geräten und dem Internet“ reagieren. Für die Schule sei es „ein zentrales Anliegen, die Eltern bei der Erziehung und Bildung ihrer Kinder bestmöglich zu unterstützen“, so Schulleiter Josef Reif bei der jüngsten Sitzung des Schulverbandes. Der Umgang mit den Herausforderungen des modernen Lebens sei nicht immer einfach, insbesondere wenn es um den Einsatz von Smartphones und das Internet gehe. Das Joseph-Bernhart-Gymnasium stelle sich den vielfältigen Herausforderungen, die mit der Digitalisierung einhergehen, und reagiert mit angemessenen Angeboten. Daher wurde ein Konzept entwickelt, um die Eltern bei der Förderung eines „gesunden Verhältnisses zwischen ihren Kindern und digitalen Medien“ zu unterstützen.

Diese Regelungen am Türkheimer Gymnasium wurden beschlossen

Ziel ist es, den Schülern die Chancen und Risiken des Internets bewusst zu machen und ihnen die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln, um verantwortungsbewusste Nutzer zu sein, so Schulleiter Josef Reif. Ein entsprechender Leitfaden zum Thema Smartphone-Konsum wurde zu Beginn des Schuljahres in den Jahrgangsstufen 5 bis 7 durch die Klassenlehrer erläutert und im Klassenzimmer ausgehängt. Bei den Elternabenden dieser Jahrgangsstufen wurde der Leitfaden vorgestellt und diskutiert. Weitere Regelungen sind den Eltern zugegangen und können auch auf der Homepage des Türkheimer Gymnasiums eingesehen werden.

