Türkheimer Hundebesitzer in Angst: Geht ein Tierhasser um?

Geht in Türkheim ein Hundehasser um, der Giftköder verteilt? Der Hund einer Türkheimerin ist an Rattengift verendet. Jetzt ruft die Polizei zu Vorsicht auf und bittet um Hinweise.

Sonja Sixt ist immer noch geschockt und traurig: Ihr acht Monate alter Hund "Massai" musste auf jämmerliche Weise sterben, weil er einen offenbar vergifteten Köder gefressen hatte. Laut Sonja Six schluckte der Rhodesian Ridgeback in der Zeit zwischen dem 15. und 18 Januar einen Köder und verendete trotz einer schnellen tierärztlichen Behandlung.

Geht in Türkheim ein Hundehasser um, der Giftköder verteilt? Der acht Monate alte Rhodesian Ridgebach "Massai" (Foto) ist an Rattengift verendet. Jetzt ruft die Polizei zu Vorsicht auf und bittet um Hinweise. Foto: Sonja Sixt

Ein Gutachten habe dann ergeben, dass ihr geliebter Hund an einer Vergiftung mit Rattengift gestorben sei. Für sie ist es jedoch unwahrscheinlich, dass er beim Gassigehen den Köder unbemerkt gefressen habe, da sie den jungen Hund in dieser Zeit stets an der Leine geführt habe. Laut Sonja Sixt sei das Rattengift möglicherweise in Ködern mit Schweinerippchen oder Fleischsalat ausgelegt worden.

Appell der Polizei: Beim Spazierengehen auf mögliche Giftköder achten

Nachdem auch unsere Redaktion vor wenigen Tagen über den Fall berichtet hatte, meldeten sich offenbar mehrere Hundebesitzer bei der Polizei. Am Donnerstag sah sich das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West daher zu einem erneuten Zeugenaufruf veranlasst und bittet die Türkheimer Bevölkerung um Mithilfe. Der Stapfenteilweg sei eine beliebte Strecke für die Gassi-Runde der Türkheimer Hundebesitzer, heißt es in der Polizeimeldung. In diesem Bereich seien laut Polizei "einmal Ende Januar und einmal Anfang Februar" mutmaßliche Giftköder ausgelegt worden. Diese Beobachtung wurde der Polizei erst jetzt mitgeteilt. Hinweise zu einem Täter seien demnach bislang nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen appelliert an alle Hundebesitzer: "Bitte achten sie beim Spazierengehen mit ihrem Hund darauf, ob Köder ausgelegt sind und melden sie Verdachtsfälle umgehend der Polizei".

Hundebesitzerin aus Türkheim fleht den mutmaßlichen Täter an, keine weiteren Giftköder mehr auszulegen

Die 41 Jahre alte Türkheimerin ist traurig und kann einfach nicht verstehen, wieso harmlose und arglose Hunde auf eine so hinterhältige Art vergiftet werden: "Was sind das nur für Menschen", so Sonja Sixt, die mit ihrem Leid auch über die Sozialen Medien an die Öffentlichkeiot ging. Seither steht ihr Telefon kaum mehr still, viele Tierfreunde melden sich und sprechen ihr Mitleid aus. Der acht Monate alte "Massai" sei einer von ihren insgesamt vier Rhodesian Ridgebacks gewesen - die Mutter und ihre drei Jungen - alle lieb und verspielt. Immer wieder bekamen sie Besuch von Familien mit Kindern, die mit den Hunden spielen, Massai war immer zutraulich und freundlich zum Menschen. Und dann dieser schlimme Schock.

Geht in Türkheim ein Hundehasser um, der Giftköder verteilt? Der acht Monate alte Rhodesian Ridgebach "Massai" (Foto) ist an Rattengift verendet. Jetzt ruft die Polizei zu Vorsicht auf und bittet um Hinweise. Foto: Sonja Sixt

Ein Hundefreund in der Nachbarschaft habe ihr vor wenigen Tagen von einem ähnlichen Köder erzählt, den er bei einem Tierarzt auf Gift untersuchen lässt. Sie hat erfahren, dass bereits im vergangenen Jahr ein Hund in Türkheim an einem Giftköder gestorben sei.

Lesen Sie dazu auch

Sonja Sixt hofft jetzt, dass ihre Entscheidung, den Verlust ihres Hundes öffentlich zu machen, weitere ähnliche Taten vielleicht verhindern kann. "Wir bitten diesen Menschen, damit aufzuhören!"

Personen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden.