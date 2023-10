Türkheim

Türkheimer Mittelschüler bauen Kletterwand für Grundschüler

Beim Festakt anlässlich der Einweihung der neuen Kletterwand in der Ruhezone der Grundschule Türkheim führten Schüler der Klasse 3c ihre Kletterkünste vor.

Plus Bouldern bringt die Schülerinnen und Schüler der Grundschule in Türkheim in Bewegung. Klettern steht neuerdings auf dem Stundenplan und ist fester Bestandteil des Sportunterrichtes.

Zu verdanken haben die Schülerinnen und Schüler die Boulderwand der Initiative von Christian Walter, dem Sportbeauftragten des Schulamtsbezirks Unterallgäu wie auch drei Absolventen der 9. Klasse der Türkheimer Ludwig-Aurbacher-Mittelschule. Das Quartett hat in Eigenleistung in der Ruhezone der Grundschule eine Kletterwand errichtet und damit eine Menge Kosten gespart.

Freuten sich über die Erweiterung des sportlichen Angebotes an der Grundschule Türkheim: Schulleiterin Hildegard Ohlmann (ganz links) wie auch die Errichter der neuen Kletterwand die Mittelschüler Moritz Strehle, Florian Müller, Benedikt Miller und Christian Walter der Sportbeauftragte des Schulamtsbezirks Unterallgäu. Foto: Franz Issing

Zu Buche schlugen lediglich die Materialkosten in Höhe von etwa 1500 Euro. So wurde Kraxeln im Unterricht wie auch für die Schüler der Nachmittagsbetreuung zum Kinderspiel mit sozialer Komponente.

