Türkheimer müssen ihr Wasser abkochen: Diese Keime sind im Trinkwasser

Im Türkheimer Trinkwasser wurden Keime gefunden. Das Landratsamt hat nun angeordnet, dass das Wasser abgekocht werden muss - und verrät, um welche Keime es sich handelt.

In Türkheim gibt es erneut ein Problem mit dem Trinkwasser. Als Folge davon müssen die Bürgerinnen und Bürger des rund 7300 Einwohner zählenden Ortes ab sofort ihr Trinkwasser abkochen. Das teilte die Gemeindeverwaltung am Montag um kurz vor 16 Uhr mit.

Nach Auskunft von Türkheims Bürgermeister Christian Kähler wurden im Türkheimer Trinkwasser Keime gefunden. Das Landratsamt Unterallgäu habe deshalb am Dienstag eine Anordnung erlassen, wonach das Trinkwasser in der Marktgemeinde ab sofort abgekocht werden muss.

Enterokokken-Bakterien sind im Türkheimer Trinkwasser

Landratsamtssprecherin Sylvia Rustler sagte unserer Redaktion auf Nachfrage, man habe im Türkheimer Trinkwasser Enterokokken gefunden. "Das sind Bakterien, die Infektionen auslösen können, etwa Harnwegsinfektionen oder Blutvergiftungen", berichtet Rustler. Vor allem seien Menschen mit geschwächtem Immunsystem gefährdet, ebenso Ältere und Babys.

Für Enterokokken gilt in Deutschland eine Null-Toleranz-Grenze. Das heißt, in 100 Millilitern Wasser darf kein einziger Erreger sein. Im Türkheimer Wasserwerk habe man vier Erreger gefunden, sagte Bürgermeister Kähler auf Nachfrage unserer Redaktion. Weitere Proben waren am Montag gegen 17.30 Uhr bereits auf dem Weg ins Labor. Kähler hofft auf ein Ergebnis am Mittwoch oder Donnerstag.

Auch fürs Zähneputzen muss das Wasser in Türkheim abgekocht werden

Das Leitungswasser dürfe nicht ungekocht getrunken werden, warnt Kähler.

Lesen Sie dazu auch

Das abgekochte Wasser zu trinken, sei dagegen unbedenklich.

Abkochen heißt nach der Definition der Gemeinde: einmal aufsprudeln lassen. Auch für die Zubereitung von Salaten und Salatsaucen muss abgekochtes Wasser verwendet werden, will man gesundheitliche Folgen vermeiden. Das gelte auch für das Wasser, das zum Zähneputzen genutzt wird.

Zum Duschen oder Baden könne das Wasser direkt aus der Leitung verwendet werden, ebenso für das Waschen der Wäsche.

Haustiere und Vieh können nach Auskunft der Gemeinde mit nicht abgekochtem Wasser versorgt werden.

In Türkheim gab es 2017 Probleme mit dem Trinkwasser

Die Türkheimerinnen und Türkheimer haben bereits Erfahrungen damit, ihr Wasser abzukochen. Im Frühjahr 2017 waren Keime im Trinkwasser entdeckt worden. Es folgte circa ein Jahr mit Abkoch-Anordnungen und gechlortem Trinkwasser. Erst Anfang 2018 konnten die Bürgerinnen und Bürger ihr Wasser aus dem Hahn wieder sorgenfrei verwenden. Damals waren coliforme Keime der Auslöser.