Türkheimer Musiker freuen sich auf das Jubiläumsjahr

Was in einem Jahr alles passieren kann: So lässt sich wohl am besten zusammenfassen, wie sich das erste Jahr als Vorsitzende des Orchestervereins Türkheim für Miriam Schwelle und Peter Fischer angefühlt haben muss. Erst auf der letzten Generalversammlung Anfang 2024 ins Amt gewählt, hatten sie direkt zwei richtig große Aufgaben vor sich: Die Suche nach einem neuen Dirigenten – was in der aktuellen Zeit längst nicht mehr so einfach ist – und die Planung eines großen Jubiläums. Der Orchesterverein feiert 2025 sein 200-jähriges Bestehen.

Das 200-jährige Jubiläum wird im September gefeiert

Jetzt, wieder zwölf Monate später, können sie sagen: Es läuft! Im September wurde mit Christian Schick ein neuer Dirigent gefunden, der bereits das Kirchenkonzert im November geleitet hat und die Kapelle im neuen Jahr musikalisch weiter nach vorn bringen will. Hierfür seien im neuen Jahr unter anderem Probentage mit Profimusikern geplant, so Schwelle. Und auch der runde Geburtstag des Vereins nimmt Formen an. Inzwischen sind ein Grundstück gefunden, ein Zeltbauer engagiert, neue Vereinsfotos und eine neue Homepage gemacht, ein unterhaltsames Programm zusammengestellt und dutzende Flyer gedruckt. „Die ersten Schritte sind getan“, so Schwelle. Das Jubiläumsfestzelt wird also nun vom 18. bis 21. September 2025 in der Angerstraße 67 stattfinden.

Auf die Musiker in Türkheim kommt ein ereignisreiches Jahr zu

Ein volles Wochenende, das auch den Musikern und ihren Familien viel abverlangen wird. „Es wird dieses Jahr noch sehr viel Arbeit sein und viel auf uns zukommen“, gab auch Miriam Schwelle in ihrem Bericht zu. Hierfür sind die Musikerinnen und Musiker natürlich auch auf Hilfe „von außerhalb“ angewiesen. Mitglieder anderer Türkheimer Vereine, Familienmitglieder, Freunde, aber auch Privatpersonen können sich in den unterschiedlichsten Positionen fürs Jubiläum engagieren. Sei es beim Zeltauf- und Abbau, als Bedienung, am Ausschank oder in der Bar. Anmeldung auf der Vereinshomepage www.ov-tuerkheim.de (mz)