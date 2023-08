Türkheimer Open-Air-Kino fällt ins Wasser

Der Regen macht einen Strich durch die Rechnung: Das Open-Air-Kino in Türkheim muss ersatzlos entfallen.

Angesichts der unsicheren Witterung am kommenden Wochenende 5./6. August wird das diesjährige Open-Air-Kino in Türkheim abgesagt. Wie das Filmhaus Huber mitteilt, wird es keinen Ersatztermin geben: "Wir hoffen im nächsten Jahr auf besseres Wetter und bitten um Verständnis", so Rudolf Huber. (AZ)