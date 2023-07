Türkheim

18:00 Uhr

Türkheimer Schülerzeitung gibt es nur online: Das ist der "Spickzettel"

Plus Die Schülerzeitung des Gymnasiums in Türkheim gibt es wegen der hohen Papier- und Druckkosten nur noch online. Jetzt wurden die Macher dafür ausgezeichnet.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

4000 Klicks allein in diesem Jahr sprechen für sich. Das Gymnasium Türkheim ist mit der Zeit gegangen und hat seine Schülerzeitung „Spickzettel“ auf ein reines Online-Angebot umgestellt. Mit Erfolg, der auch von Profis gewürdigt wird. Beim landesweiten Schülerzeitungswettbewerb „Blattmacher“ belegten sie in der Kategorie Online-Schülerzeitungen einen hervorragenden dritten Platz. „Wir haben einen Schritt in die Moderne gemacht und sind viel aktueller geworden“, freut sich Jessica Rollenhagen, die gemeinsam mit Patricia Baindl und Hannah Bruhnke die Chefredaktion der langjährig etablierten Schülerzeitung „Spickzettel“ bildet.

"Spickzettel" des Türkheimer Gymnasiums jetzt nur noch online

Der Grund des Umstiegs sei jedoch vornehmlich ein materieller gewesen, erzählen sie. Durch steigende Papier- und Druckkosten hätte der Verkaufspreis der zweimal jährlich erschienenen Zeitung angepasst werden müssen, die Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler diesen zu bezahlen, sei immer mehr gesunken und entsprechend viele Exemplare übrig geblieben. Die heutige Online-Version liegt passwortgeschützt auf dem Schulserver und verursacht keine Zusatzkosten. Ein weiterer Vorteil: Das engagierte, aus zwölf Schülerinnen und Schülern im Alter von 13 bis 17 Jahren bestehende Team kann nun jederzeit und tagesaktuell Beiträge verfassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen