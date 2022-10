Türkheimer Senioren wünschen sich mehr öffentliche Toiletten

Plus Im Rahmen einer Sozialraumanalyse konnten Seniorinnen und Senioren ihr Leben in Türkheim bewerten. Bei der Auswertung zeigt sich, dass es oft nur kleiner Veränderungen bedarf.

Es lässt sich leben in Türkheim. Doch wie zufrieden sind speziell die Seniorinnen und Senioren mit ihrem Ort? Finden sie sich im Miteinander abgebildet oder könnte noch mehr getan werden, um beispielsweise auch den Ältesten, der Generation 80+, die Teilhabe an der Gesellschaft zu erleichtern.