Türkheimer Turner kommen stark aus der Corona-Delle

Plus Der mitgliederstärkste Türkheimer Verein setzt weiter auf das Führungsteam um Alexander Hempel und Martin Schöffel. Doch nicht alle Posten konnten besetzt werden.

Zwei Jahre lang hatte der Vorstand des TV Türkheim ihre turnusmäßigen Mitgliederversammlungen jeweils wegen Corona kurzfristig absagen müssen. Umso mehr freute sich Martin Schöffel die anwesenden Mitglieder und Gäste in der heimischen TV-Halle begrüßen zu können. Er vertrat den Vorsitzenden Alexander Hempel, der wegen eines beruflich bedingten Auslandsaufenthaltes nicht anwesend sein konnte.