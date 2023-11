Türkheimer Wertachfunken ziehen ohne Prinzenpaar in den Fasching

Der Rathaussturm der Wertachfunken in Türkheim wird wieder zu einem lustigen Treiben. Bürgermeister Christian Kähler gibt ganz gelassen die Macht an die Maschkerer ab.

Mit dem närrischen Spektakel des Rathausturmes starteten die Wertachfunken im Foyer der ehemaligen herzoglichen Residenz in die fünfte Jahreszeit. Sie entmachteten Bürgermeister Christian Kähler und rissen die Herrschaft über das Rathaus an sich. Kähler gab sich gelassen, leistete keinen Widerstand und übergab symbolisch die Schlüssel des Rathauses an das Miniprinzenpaar.

Die Narrenhochburg Türkheim ist wieder fest in närrischer Hand

Der Rathauschef schlug den Wertachfunken und ihren Regenten eine Arbeitsteilung vor, „Um euch den Rücken freizuhalten bleiben schriftliche und organisatorische Arbeiten während der Kampagne in meiner Hand , während ihr die Narrenhochburg Türkheim nach außen hin mit viel Frohsinn bekannt macht“ lautete sein Vorschlag. Die Zeremonie der Schlüsselübergabe verfolgten viel gut gelauntes Volk jeden Alters.

Viel Beifall vom närrischen Volk gab es für den Einmarsch der Gardemädels. Foto: Franz Issing

Deren Schlachtrufe wie „Türkheim Helau“ und „ Wo wedd g'lacht und trunken, bei den Wertachfunken“, waren unüberhörbar. Mit von der Partie waren auch die Faschingsfreunde von Türkheim Bahnhof, die sich mit dem Ruf „Weg vom Gleis und Schranke ra, Türkheim Bahnhof ist da“ lautstark Gehör verschafften.

Diesmal fand sich kein Erwachsenen-Prinzenpaar bei den Türkheimer Wertachfunken

Was die Wertachfunken sehr bedauerten. In diesem Jahr fand sich kein Erwachsenen-Prinzenpaar. „Alle Versuche, geeignete Kandidaten zu überzeugen, blieben erfolglos“, informierte Maximilian Schwaier, der neue Hofmarschall der Faschingsgarde“.

Lesen Sie dazu auch

97 Bilder Das war beim Krönungsball der Wertachfunken geboten Foto: Franz Issing

So schwingen in der Saison 2023/24 nur zwei Prinzenpaare bei den Wertachfunken das Zepter. Die wurden mit ihren Garden nach strengem Reglement von den Hofmarschällen Maximilian Schwaier, Raphael Hoffmann und Florian Happ den närrischen Untertanen vorgestellt.

Ohne großes Prinzenpaar startete die Faschingsgarde in diesem Jahr in die fünfte Jahreszeit. „Es fanden sich keine Kandidaten“, informierte Hofmarschall Maximilian Schwaier die kleinen und großen Fans der Wertachfunken. Foto: Franz Issing

Bis zum Aschermittwoch regieren bei der Minigarde Prinzessin Emelie I. (Klausner) von Flügelhornstück und Prinzenglück“ und der „vom Fußballfeld zum Bühnenheld“ aufgestiegene Prinz Lio I. (Beck). Bei der Juniorgarde schwingen das Zepter Prinzessin Annika II. (Sirch) und Prinz Lorenz I. (Müller). Alle Tollitäten versicherten in ihren Regierungserklärungen im Fasching mächtig Gas zu geben und sie gaben bekannt: „Ab jetzt hat Freude und Heiterkeit zu herrschen im Türkheimer Land“.

Beim Rathaussturm der Wertachfunken in Türkheim regnete es Orden

Wie beim Rathausturm in Türkheim üblich, regnet es für frisch gebackene Gardemädels und Elferräte Orden. Danach stieß man mit einem Gläschen Sekt auf eine erfolgreiche Kampagne 2023/24 an. Präsident Christian Brehm nahm das fröhliche Treiben zum Anlass, um wichtige Kapitel in der Geschichte der Wertachfunken aufzuschlagen und auf den Krönungsball am 13. Januar im Joseph-Bernhardt-Gymnasium hinzuweisen. Auf die kurze närrische Zeit von nur vier Wochen eingehend, sagte Brehm: „Egal wie lang der Fasching dauert, wir wollen ihn in vollen Zügen genießen“.