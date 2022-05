Türkheim

Türkheimerin fühlt sich von der Gemeinde im Stich gelassen

Plus Erneut wendet sich Alice Roiser aus der Jakob-Sigle-Straße im Namen der Anlieger an Rathaus und Gemeinderat. Trotz aller Versuche habe sich an den Verkehrsproblemen im Ortskern nichts geändert.

Von Alf Geiger

Der Verkehr in Türkheim und hier vor allem im Ortskern ist seit Jahren das Dauerthema im Wertachmarkt – vor allem für die Anlieger, die sich über das teils rücksichtlose Verhalten mancher Auto- und Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer seit Jahren beschweren und im Rathaus und Gemeinderat um Lösungen und Unterstützung bitten. Alice Roiser ist als Anliegerin der Jakob-Sigle-Straße einer dieser genervten Anliegerinnen, die sich auch schon mehrfach schriftlich an ihre Heimatgemeinde und deren politische Vertreterinnen und Vertreter im Marktrat gewendet hat. Jetzt hat die Türkheimerin erneut in die Tasten gegriffen und einen Brief plus zahlreicher „Beweisfotos“ ans Türkheimer Rathaus geschickt, auch im Namen anderer Betroffener.

