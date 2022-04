Türkheimerin klaut 25-Jährigem die Hose und 250 Euro

Eine Anzeige wegen Diebstahls hat sich eine Frau aus Türkheim eingehandelt, die einem 25-Jährigen seine Hose und Bargeld gestohlen hat.

In der Nacht zum Dienstag wurde laut Polizei bei einer „kleinen privaten Zusammenkunft“ einem Mann aus München von einer ihm zunächst unbekannten Frau aus Türkheim die Hose gestohlen. In der Hose befanden sich auch 250 Euro in bar.

Noch in der Nacht konnte die Polizei den Fall aufklären, die Täterin ermitteln und das Diebesgut sicherstellen. Eine Polizeistreife der PI Bad Wörishofen fand die gestohlene Hose samt Bargeld in einem Glascontainer, wo sie die Diebin reingeworfen hatte. Die entwendeten Sachen konnten noch in der Nacht dem Eigentümer übergeben werden.