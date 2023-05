Türkheims Bäche sollen schöner werden

Plus Ein neues Konzept soll die Bäche in Türkheim wieder naturnäher und erlebbarer machen. Die geplante Tiny-House-Siedlung steht dabei plötzlich im Fokus.

Erlebbare Gewässer, natürliche Bachläufe und eine naturnahe Ufergestaltung – so könnten langfristig die Bäche in und um Türkheim aussehen. Im Gemeinderat von Türkheim wurde nun ein umfangreiches Konzept vorgestellt, das zeigt, wie das Ziel erreicht werden kann. Dabei spielt auch die geplante Tiny-House-Siedlung eine Rolle.

Mit der Zukunft der Gewässer dritter Ordnung hat sich nun der Türkheimer Gemeinderat befasst. Darunter versteht man kleine Gewässer und Bäche, um deren Unterhalt und Ausbau sich die Gemeinden kümmern müssen. Vorgestellt wurde das Gewässerentwicklungskonzept von Leona Zingraff. Untersucht wurden insgesamt 25 Kilometer Bachläufe und Gewässer, im besonderen Blickpunkt lagen dabei der Langweidbach und der Mühlbach. Der Zustand reicht dabei von "unverändert" bis zu "vollständig verändert" mit weiteren Abstufungen zwischen den beiden Extremen.