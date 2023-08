Türkheim

18:00 Uhr

Türkheims Kinder haben Unterricht in den Ferien - in der Waldreitschule

Plus Ferientag mit Pony – die Kinder des Türkheimer Vhs-Ferienprogramms waren mit Begeisterung dabei. Der Ort des Geschehens war dabei ungewöhnlich.

Von Sabine Schaa-Schilbach Artikel anhören Shape

Die hautnahe Begegnung mit Tieren ist für kleine und größere Kinder immer ein besonderes Erlebnis. Auf dem Ponyhof im idyllischen St. Anna bei Mindelheim war es ein „fellnahes“ Erlebnis für die acht Ferienkinder. Sie durften die vier Ponys bürsten, striegeln, Hufe saubermachen und sie sogar bemalen – auf Fell. Zur Belohnung ging es anschließend hoch zu Pony-Ross zur „Schatzsuche“ auf abenteuerlichen Pfaden in den Wald.

Die Waldreitschule St. Anna von Andrea Thoms und Sven Askerlund gibt es seit 2017. Derzeit stehen neun Ponys und sechs Pferde im weiträumigen Offenstall mit Auslauf, im ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen von Peter Huber. An diesem Vormittag im August sind von Ponyseite dabei: die etwas größere, gescheckte Lady, Nana mit braunem Fell, Romeo mit weißgrauem und Feivel ganz in grau, vier sehr geduldige und an Kinder gewöhnte Ponys.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen